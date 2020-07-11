بالفيديو.. «أروى عمر» ترقص في الشارع العام ومطالب بالقبض عليها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تسبب فيديو جديد للناشطة أروى عمر في غضب كبير بين المتابعين وسط مطالب بالقبض عليها بعد رقصها في الشارع العام .
وأظهر الفيديو "أروى " وهى ترقص بجانب سيارتها في الشارع على اغنية " يا ندمانة " دون مراعاة الذوق العام او الآداب العام كما وصفها المتابعون .
وعلق أحد المتابعين قائلاً : لازم يتحاسب كل الي يخالف الذوق العام اتمنى الجميع يبلغ عنها وعن كل مشهور يتصرف بطريقة غلط .
بينما انتقد آخر رفضها لرقص "هند القحطاني " ثم القيام بنفس سلوكها مطالباً بمحاسبتها ، وغيرها من التعليقات الساخطة.
وكانت "اروى " قد ظهرت في فيديو ايضاً وهي ترقص بحماسة بعد انتقادها لـ"هند القحطاني " .
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