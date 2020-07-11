إعلان خطوبة هند البحرينية

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة هند البحرينية، أمس الجمعة، عن خطبتها بنشر صورة وهي ترتدي خاتم الخطوبة، دون الإفصاح عن أي معلومات عن خطيبها؛ حيث ظهرت وهي تضع تاجا من الورود على شعرها وفي يدها اليمنى خاتم الخطوبة.
ومن جانبها، أعربت المغنية اللبنانية فيفيان مراد، عن سعادتها البالغة، قائلة " ألف مبروك يا حبيبتي خطبة مباركة" ، كما علق آخرون "مبروك يا هند مين خطيبك.. ألف مبرووك الخطبة حبيبيتي إن شاء الله تتهني.. والله شكله خاتم خطوبة مبرووك".
ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة البحرينية هند كانت قد غادرت المستشفى بعد ثبوت تعافيها تماما من الفيروس المستجد الذي أصيبت به أثناء عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية مؤخرا.