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إعلان خطوبة هند البحرينية

Time منذ 10 ساعات
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إعلان خطوبة هند البحرينية

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة هند البحرينية، أمس الجمعة، عن خطبتها بنشر صورة وهي ترتدي خاتم الخطوبة، دون الإفصاح عن أي معلومات عن خطيبها؛ حيث ظهرت وهي تضع تاجا من الورود على شعرها وفي يدها اليمنى خاتم الخطوبة.

ومن جانبها، أعربت المغنية اللبنانية فيفيان مراد، عن سعادتها البالغة، قائلة " ألف مبروك يا حبيبتي خطبة مباركة" ، كما علق آخرون "مبروك يا هند مين خطيبك.. ألف مبرووك الخطبة حبيبيتي إن شاء الله تتهني.. والله شكله خاتم خطوبة مبرووك".

ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة البحرينية هند كانت قد غادرت المستشفى بعد ثبوت تعافيها تماما من الفيروس المستجد الذي أصيبت به أثناء عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية مؤخرا.

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أحدث التعليقات

سوسن
مقال كتبه✍ رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عام (1997)🤔 😂"تورط" مافيه حل الإ (الترقيع).. بس أحيانا الترقيع مــايمشي.
الختيار
ياعزتيله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه. إذبحيها وصلحي العـشا .
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه. تمام التمايـم .
abdul
"... وتعمل روز لينتينين الآن فى إحدى جماعات الضغط، وتم توكيلها من قبل الإمارات لإجراء تحقيق حول الجزيرة..". هنا مرْبط الفرَس.

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