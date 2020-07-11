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بالفيديو.. مسؤول سابق بآرامكو يكشف كيف وصل لمنصبه بعد ان كان عامل ترتيب شراشف

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. مسؤول سابق بآرامكو يكشف كيف وصل لمنصبه بعد ان كان عامل ترتيب شراشف

الرياض (صدى):
روى " أحمد الحامد " نائب رئيس شركة آرامكو سابقاً كيف تدرج في آرامكو من عامل لترتيب الشراشف للموظفين الأمريكين إلى منصبه الأخير .

وقال " الحامد " انه منذ صغره كان يساعد والده في عمله بجانب الدراسة وكان يصعب عليه كثيراً التوفيق بين العمل والدراسة ، وكان يحلم بالعمل في آرامكو وبالفعل ترك عمله بالطائف وذهب للظهران فقال له المدير انه لا زال صغير على العمل في آرامكو .

واضاف انه عاد مجدداً للظهران وعمل في تصليح القهوة ورآه موظف امريكي وأُعجب بإجتهاده ووعده بإرساله للعمل في آرامكو وبالفعل تم توظيفه عامل مسؤول عن ترتيب الشراشف .

وتابع ان الشركة ارسلته مبتعث للدراسة بالخارج سنة 1959 م وعمل في عدة وظائف بعد العودة واستقر بقطاع الإسكان بالشركة حتى وصل إلى منصبه الأخير .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ما أقول إلا الله يستر على الجميع .
ابن حزم
حاسبو وراقبو الشركات المتعهدة بالنظافة
. راعــي الـددســـن .
جزاهم الله خــير وبارك فيـــهم .
ابن حزم
أسوى شي بالحياة الخداع من الشخص اللي عايش معه ٢٤ ساعه وعشرة عمر وتشوفه يخدعك ويستغفلك
. راعــي الـددســـن .
قصـر جمـيل ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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