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شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة في الرياض والجبيل

Time منذ ساعتين
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شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة في الرياض والجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مخطط الخدمات العامة (الجبيل)، مهندس مراقبة العمليات/ الأمن السيبراني (الجبيل)، مشرف عمليات الإنتاج (الرياض)، أخصائي التسويق والتعبئة المرنة (الرياض)، مهندس مراقبة العمليات والصيانة (الجبيل)، أخصائي الأول التطبيقات (الجبيل).

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ما أقول إلا الله يستر على الجميع .
ابن حزم
حاسبو وراقبو الشركات المتعهدة بالنظافة
. راعــي الـددســـن .
جزاهم الله خــير وبارك فيـــهم .
ابن حزم
أسوى شي بالحياة الخداع من الشخص اللي عايش معه ٢٤ ساعه وعشرة عمر وتشوفه يخدعك ويستغفلك
. راعــي الـددســـن .
قصـر جمـيل ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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