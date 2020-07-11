تحسينات جديدة هامة في «واتساب»

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن تحديث تطبيق التراسل الفوري "واتساب" لمستخدمي "آيفون" سيتضمن عددا من التحسينات الرائدة، ومنها إضافة ميزة اختصارات جهات الاتصال، التي تم اختبارها لفترة طويلة.
وتسمح تلك الميزة بوضع اختصار لدردشة معينة لجهة اتصال معينة على واجهة المستخدم، فضلًا عن إمكانية الاطلاع على كل التغييرات التي تطرأ على أي شيء في حساب جهة الاتصال التي تم إنشاء اختصار لها.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى دعم خاصية "فويس أوفر"، التي تسمح بأرشفة الدردشة وإخراجها من الأرشيف بصورة سهلة أيضا، وتغيير الألوان الاعتيادية للتطبيق، عن طريق استبدال لون الفقاعة الخضراء القديمة بلون بديل من درجات الأخضر أو حتى استخدام خاصية "الوضع المظلم".