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تحسينات جديدة هامة في «واتساب»

Time منذ ساعتين
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تحسينات جديدة هامة في «واتساب»

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن تحديث تطبيق التراسل الفوري "واتساب" لمستخدمي "آيفون" سيتضمن عددا من التحسينات الرائدة، ومنها إضافة ميزة اختصارات جهات الاتصال، التي تم اختبارها لفترة طويلة.

وتسمح تلك الميزة بوضع اختصار لدردشة معينة لجهة اتصال معينة على واجهة المستخدم، فضلًا عن إمكانية الاطلاع على كل التغييرات التي تطرأ على أي شيء في حساب جهة الاتصال التي تم إنشاء اختصار لها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى دعم خاصية "فويس أوفر"، التي تسمح بأرشفة الدردشة وإخراجها من الأرشيف بصورة سهلة أيضا، وتغيير الألوان الاعتيادية للتطبيق، عن طريق استبدال لون الفقاعة الخضراء القديمة بلون بديل من درجات الأخضر أو حتى استخدام خاصية "الوضع المظلم".

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ما أقول إلا الله يستر على الجميع .
ابن حزم
حاسبو وراقبو الشركات المتعهدة بالنظافة
. راعــي الـددســـن .
جزاهم الله خــير وبارك فيـــهم .
ابن حزم
أسوى شي بالحياة الخداع من الشخص اللي عايش معه ٢٤ ساعه وعشرة عمر وتشوفه يخدعك ويستغفلك
. راعــي الـددســـن .
قصـر جمـيل ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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