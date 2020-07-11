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«فيسبوك» في طريقها لحظر الإعلانات السياسية

Time منذ ساعتين
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«فيسبوك» في طريقها لحظر الإعلانات السياسية

وكالات (صدى):
تدرس شركة فيسبوك، حظر الإعلانات السياسية على منصتها للتواصل الاجتماعي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر؛ حيث لا يزال الأمر قيد البحث ولم يُحسم بعد.

وكانت شركة فيسبوك، قد واجهت هجومًا بسبب سياستها التي تعفي إعلانات السياسيين من الخضوع لمراجعة خاصة بالكشف عن الحقائق؛ فيما حظرت تويتر في العام الماضي الإعلانات السياسية لكن فيسبوك قالت إنها لا ترغب في كبت الخطاب السياسي.

ونشرت حملة جو بايدن المرشح المرجح للحزب الديمقراطي في الانتخابات، الشهر الماضي، خطابا مفتوحا للرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج تدعو فيه الشركة إلى تقصي حقائق إعلانات السياسيين خلال الأسبوعين اللذين يسبقان الانتخابات.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ما أقول إلا الله يستر على الجميع .
ابن حزم
حاسبو وراقبو الشركات المتعهدة بالنظافة
. راعــي الـددســـن .
جزاهم الله خــير وبارك فيـــهم .
ابن حزم
أسوى شي بالحياة الخداع من الشخص اللي عايش معه ٢٤ ساعه وعشرة عمر وتشوفه يخدعك ويستغفلك
. راعــي الـددســـن .
قصـر جمـيل ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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