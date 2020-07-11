رجل يشهر بزوجته بقميص النوم عقاباً لها على طلب الطلاق !

القاهرة (صدى):
في واقعة غريبة ، كشفت فتاة مصرية عن تشهير زوجها لها وإرسال صورها بقميص النوم لـ 60 شخص على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب طلبها الطلاق .
وقالت الزوجه التي قررت الإعلامية "رضوى الشربيني " دعمها وارسلت لها محامي للدفاع عنها : خدعني قالي انه موظف ومرتبه 15 الف جنيه وبعد الزواج اكتشفت انه لسه طالب في معهد ووالده بيصرف علينا .
وأضافت : معاملته عنيفه وقاسيه وبيمنعني عن ريموت التليفزيون او التكييف او حتى استخدام الإنترنت .
وتابعت: عندما طلبت الطلاق رفض بشدة ثم طالبني بالتوقيع على إيصال امانة بمبلغ 200 الف جنيه حتى يضمن ألا أرفع قضايا ضده فرفضت وقام بفضحي بصور قميص النوم .
واختتمت الزوجة الجامعية انها لن تتنازل عن الطلاق رغم محاولاته المستميته للصلح وانها ستبذل كل جهدها للخلاص منه .