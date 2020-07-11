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رجل يشهر بزوجته بقميص النوم عقاباً لها على طلب الطلاق !

Time منذ 16 ساعة
Views 1954
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رجل يشهر بزوجته بقميص النوم عقاباً لها على طلب الطلاق !

القاهرة (صدى):
في واقعة غريبة ، كشفت فتاة مصرية عن تشهير زوجها لها وإرسال صورها بقميص النوم لـ 60 شخص على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب طلبها الطلاق .

وقالت الزوجه التي قررت الإعلامية "رضوى الشربيني " دعمها وارسلت لها محامي للدفاع عنها : خدعني قالي انه موظف ومرتبه 15 الف جنيه وبعد الزواج اكتشفت انه لسه طالب في معهد ووالده بيصرف علينا .

وأضافت : معاملته عنيفه وقاسيه وبيمنعني عن ريموت التليفزيون او التكييف او حتى استخدام الإنترنت .

وتابعت: عندما طلبت الطلاق رفض بشدة ثم طالبني بالتوقيع على إيصال امانة بمبلغ 200 الف جنيه حتى يضمن ألا أرفع قضايا ضده فرفضت وقام بفضحي بصور قميص النوم .

واختتمت الزوجة الجامعية انها لن تتنازل عن الطلاق رغم محاولاته المستميته للصلح وانها ستبذل كل جهدها للخلاص منه .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
تمام التمام الله يقويكم يا أبطال أم الدنيا .👍.
د محمد ماجد بخش
كل الخواص الدورية للعناصر مسميات مغلوطة وغير حقيقية تصف واقعا غير مسمى بواقعه
د محمد ماجد بخش
زيف علم الكيمياء سيكشف إن عاجلا أو آجلا وأن أسسها ومبادئها وقواعدها فبركات كمومية
د محمد ماجد بخش
لا مشكلة في آلية تمثيل درجة الارتباط عدديا بوحدات الثقالة الفراغية المغناطيسية لكن المعضلة تكمن في تمثيل الدرجة المغناطيسية للوحدة الكلية الناتجة الممثلة لوحدة مجموع الذرات لذلك لجاوا إلى التحايل في آلية تمثيل التعامل بزعامة، وزعم اختلاف وتباين طاقة إلكترونات ذرة العنصر المتمثلة في وحدات كتلة العنصر الفراغية العددية المزعومة.
د محمد ماجد بخش
فترات العناصر ووحدات العناصر العددية مجرد أدوات تعاملية لتمثيل درجات الثقالة العددية كونها تمثل طريقة وليست حقيقة.

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