توقعات بعروض ترويجيه على السيارات الجديدة بعد زيادة الرسوم الجمركية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
توقع خبراء الإقتصاد تأثر سوق السيارات خلال الفترة المقبلة بقرار زيادة الرسوم الجمركية على الواردات .
وأكدوا ان تلك الزيادة بجانب زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % ستدفع وكلاء السيارات لتقديم عروض مغرية الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على نسبة المبيعات وحصتهم بالسوق .
وأضافوا أن سوق السيارات شهد حالة من الرواج قبل تطبيق ضريبة الـ15 % مباشرةً ومن المتوقع ان تقل المبيعات بعدها وبعد رفع الرسوم الجمركية لذلك سيكون الوكلاء مضطرون للخصومات والعروض للتخلص من الركود .
كما توقعوا رواج سوق السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة لإغراء الأسعار مقابل السيارات الجديدة ، موجهين النصيحة للإستثمار في سوق السيارات المستعملة الواعد .