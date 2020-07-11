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توقعات بعروض ترويجيه على السيارات الجديدة بعد زيادة الرسوم الجمركية

Time منذ ساعة
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توقعات بعروض ترويجيه على السيارات الجديدة بعد زيادة الرسوم الجمركية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
توقع خبراء الإقتصاد تأثر سوق السيارات خلال الفترة المقبلة بقرار زيادة الرسوم الجمركية على الواردات .

وأكدوا ان تلك الزيادة بجانب زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % ستدفع وكلاء السيارات لتقديم عروض مغرية الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على نسبة المبيعات وحصتهم بالسوق .

وأضافوا أن سوق السيارات شهد حالة من الرواج قبل تطبيق ضريبة الـ15 % مباشرةً ومن المتوقع ان تقل المبيعات بعدها وبعد رفع الرسوم الجمركية لذلك سيكون الوكلاء مضطرون للخصومات والعروض للتخلص من الركود .

كما توقعوا رواج سوق السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة لإغراء الأسعار مقابل السيارات الجديدة ، موجهين النصيحة للإستثمار في سوق السيارات المستعملة الواعد .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .
. راعــي الـددســـن .
.◀️دامها علاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه▶️. أجل ماعــلاك منــهم و من مظــاهراتــهم .

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