بالفيديو.. رانيا يوسف: سأفضح 5 متحرشين يومياً ولن تمنعني التهديدات

القاهرة (صدى):
أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن تبنيها حملة لفضح 5 متحرشين يومياً على السوشيال ميديا .
وأكدت "رانيا يوسف " انها تعرضت للتحرش وتشجع كل امرأة وفتاة على ارسال صور المتحرشين لها لفضحهم على صفحات التواصل الإجتماعي وجمع اكبر بيانات عنهم وتقديمها للنيابة العامة .
وأضافت " رانيا " في تصريحات لها ببرنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب ، ان الأطفال والأولاد والرجال ايضاً يتعرضون للتحرش وان الأمر ليس له علاقة بملابس المرأة فقط .
وقالت : تلقيت تهديدات كثيرة منذ اعلاني فضح 5 متحرشين يومياً ، مؤكدة انها لن تتراجع عن قرارها .
وكانت أكثر من فنانة قد اعلنت دعمها لضحايا التحرش في مصر ، بعد تفجير قضية متحرش الجامعة الأمريكية الذي تحرش بـ 100 فتاة "احمد بسام ذكي "وكشف عدد من الفتيات عن حوادث تحرش واغتصاب بعد الصمت نتيجة الخوف الإجتماعي .
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