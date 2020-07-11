نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. رانيا يوسف: سأفضح 5 متحرشين يومياً ولن تمنعني التهديدات

Time منذ 12 ساعة
Views 2015
Comment 3
بالفيديو.. رانيا يوسف: سأفضح 5 متحرشين يومياً ولن تمنعني التهديدات

القاهرة (صدى):
أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن تبنيها حملة لفضح 5 متحرشين يومياً على السوشيال ميديا .

وأكدت "رانيا يوسف " انها تعرضت للتحرش وتشجع كل امرأة وفتاة على ارسال صور المتحرشين لها لفضحهم على صفحات التواصل الإجتماعي وجمع اكبر بيانات عنهم وتقديمها للنيابة العامة .

وأضافت " رانيا " في تصريحات لها ببرنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب ، ان الأطفال والأولاد والرجال ايضاً يتعرضون للتحرش وان الأمر ليس له علاقة بملابس المرأة فقط .

وقالت : تلقيت تهديدات كثيرة منذ اعلاني فضح 5 متحرشين يومياً ، مؤكدة انها لن تتراجع عن قرارها .

وكانت أكثر من فنانة قد اعلنت دعمها لضحايا التحرش في مصر ، بعد تفجير قضية متحرش الجامعة الأمريكية الذي تحرش بـ 100 فتاة "احمد بسام ذكي "وكشف عدد من الفتيات عن حوادث تحرش واغتصاب بعد الصمت نتيجة الخوف الإجتماعي .

إقرأأيضاً :

بالفيديو .. «سمية الخشاب» تعلن دعمها لضحايا التحرش والإغتصاب

Time واتساب

أحدث التعليقات

سوسن
مقال كتبه✍ رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عام (1997)🤔 😂"تورط" مافيه حل الإ (الترقيع).. بس أحيانا الترقيع مــايمشي.
الختيار
ياعزتيله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه. إذبحيها وصلحي العـشا .
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه. تمام التمايـم .
abdul
"... وتعمل روز لينتينين الآن فى إحدى جماعات الضغط، وتم توكيلها من قبل الإمارات لإجراء تحقيق حول الجزيرة..". هنا مرْبط الفرَس.

أخر الأخبار

شيفيلد يونايتد يفوز على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد يفوز على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
Time منذ 10 دقائق Views 1224
لقطة قديمة للمسجد النبوي الشريف
لقطة قديمة للمسجد النبوي الشريف
Time منذ 18 دقيقة Views 355
قطر ترشي منظمة خيرية اتهمت الدوحة بأنها محور الإرهاب
قطر ترشي منظمة خيرية اتهمت الدوحة بأنها محور الإرهاب
Time منذ 19 دقيقة Views 1437
شاهد.. شاب يروي قصة نجاحه مع صهريج لبيع المياه في تبوك
شاهد.. شاب يروي قصة نجاحه مع صهريج لبيع المياه في تبوك
Time منذ 27 دقيقة Views 1482
انفجار جديد في إيران وسط صمت وارتباك نظام طهران
انفجار جديد في إيران وسط صمت وارتباك نظام طهران
Time منذ 42 دقيقة Views 1942
الجزيرة تنتهك قوانين أمريكا بالعمل كوكيل لقطر دون تسجيل
الجزيرة تنتهك قوانين أمريكا بالعمل كوكيل لقطر دون تسجيل
Time منذ 51 دقيقة Views 1619
بداية خير للعروس
بداية خير للعروس
Time منذ 54 دقيقة Views 728
توهقت مع الافعى
توهقت مع الافعى
Time منذ 55 دقيقة Views 610
الخوف من المسحة الطبية للكورونا
الخوف من المسحة الطبية للكورونا
Time منذ 55 دقيقة Views 609
باكستاني رايق على الاخير
باكستاني رايق على الاخير
Time منذ 56 دقيقة Views 542