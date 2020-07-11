ورود أسماء 5 مشاهير كويتيين بقضايا غسيل أموال

خالد الظفيري (صدى):
وردت أسماء خمسة من مشاهير السوشيال ميديا في قائمة المتهمين بقضايا غسيل أموال في الكويت، وذلك بالتزامن مع اندلاع قضية النائب البنغالي وقضية الصندوق السيادي الماليزي المتهم بهما شخصيات رفيعة.
وتضخمت حسابات المشاهير المصرفية بشكل كبير، وسيصدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة؛ حيث ستتم مساءلتهم عن مصادر أموالهم التي تقدر بالملايين لمعرفة إن كان مصدرها واردات الإعلانات التي يقومون بها أم أن مصدرها مجرَم.
وفي السياق نفسه، لم يتم ذكر أسماء المشاهير المعنيين أو ارتباطهم بالقضيتين المذكورتين سابقاً؛ فيما بدأت الكويت منذ أكثر من عام بشن حملة ضد مسؤولين ومشاهير تضخمت حساباتهم المصرفية لمعرفة مصدرها، واستدعت عدداً منهم في وقت سابق للتحقيق بهذا الشأن.