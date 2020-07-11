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ورود أسماء 5 مشاهير كويتيين بقضايا غسيل أموال

Time منذ 31 دقيقة
Views 1556
ورود أسماء 5 مشاهير كويتيين بقضايا غسيل أموال

خالد الظفيري (صدى):
وردت أسماء خمسة من مشاهير السوشيال ميديا في قائمة المتهمين بقضايا غسيل أموال في الكويت، وذلك بالتزامن مع اندلاع قضية النائب البنغالي وقضية الصندوق السيادي الماليزي المتهم بهما شخصيات رفيعة.

وتضخمت حسابات المشاهير المصرفية بشكل كبير، وسيصدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة؛ حيث ستتم مساءلتهم عن مصادر أموالهم التي تقدر بالملايين لمعرفة إن كان مصدرها واردات الإعلانات التي يقومون بها أم أن مصدرها مجرَم.

وفي السياق نفسه، لم يتم ذكر أسماء المشاهير المعنيين أو ارتباطهم بالقضيتين المذكورتين سابقاً؛ فيما بدأت الكويت منذ أكثر من عام بشن حملة ضد مسؤولين ومشاهير تضخمت حساباتهم المصرفية لمعرفة مصدرها، واستدعت عدداً منهم في وقت سابق للتحقيق بهذا الشأن.

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أحدث التعليقات

هيو
الببغاء دائما يردد كلام لا يفهمه . الدولة نفقاته اكثر من واردته بسبب انخفاض الطلب على البترول ومع ذلك الدولة خصصت 160 مليار اضافية لوزارة الصحة لفحص المصابين المواطنين والوافدين مجانا ورعايته المصابين منهم مجانا واسكان المسافرن من ابناء الوطن ونقلهم للبلد مجانا و خصصت 60 مليار اضافية للقطاع الخاص لدفع 60 % من رواتب موظفين غير حكوميين وتحارب في الجنوب وتحمي المواطن بعد الله من صواريخ وطائرات الاعداء . والمشاريع المهمة مازالت تعمل لإنجازها وتجهز الان آلاف المدارس لتكون مناسبة للتعليم في وقت مازال المرض موجود وانت وامثالك لا يحمدون ربهم ولا يشكرونه . مجرد ينظرون لمصالحهم الشخصية ولا يريدون ان يتغير عليهم شي . الله سبحانه يقول فإن شكرتم لازيدنكم وان كفرت ان عذابي لشديد . نحمدك يارب ونشكرك عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك .
faeiz1122
الحمدلله والشكر على العقل
faeiz1122
من الوشم وايرك عرفنا القصة خلاص مايحتاج تتعب نفسها
faeiz1122
للأسف هذا حال البعض ومو غريب خلاص على بالهم دفعوا فلوس يسوون اللي يبغون عقولهم خاويه
faeiz1122
منافق وبوق لاعقل له والكلام هذا طبيعي يصدر منه وأشكاله

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