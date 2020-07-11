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أمر بحجز وكيل وزارة الداخلية في الكويت

Time منذ ساعة
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أمر بحجز وكيل وزارة الداخلية في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
أمرت النيابة العامة في الكويت، بحجز وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، اللواء مازن الجراح، وذلك على خلفية اتهامه بتلقي رشاوى لتمرير معاملات مرتبطة بقضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام المحتجز في الكويت منذ نحو شهر.

وتقرر حجز الجراح بعد التحقيق معه بتهمة تلقي رشوة من النائب البنغالي مقابل تمرير معاملات استقدام عمالة لشركته.

وكشفت التحقيقات أن اللواء الجراح متهم بتمرير عدة معاملات أثناء عمله وكيلًا مساعدًا لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

يذكر أنه تم حجز النائب البنغالي بعد اعترافات عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

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أحدث التعليقات

هيو
الببغاء دائما يردد كلام لا يفهمه . الدولة نفقاته اكثر من واردته بسبب انخفاض الطلب على البترول ومع ذلك الدولة خصصت 160 مليار اضافية لوزارة الصحة لفحص المصابين المواطنين والوافدين مجانا ورعايته المصابين منهم مجانا واسكان المسافرن من ابناء الوطن ونقلهم للبلد مجانا و خصصت 60 مليار اضافية للقطاع الخاص لدفع 60 % من رواتب موظفين غير حكوميين وتحارب في الجنوب وتحمي المواطن بعد الله من صواريخ وطائرات الاعداء . والمشاريع المهمة مازالت تعمل لإنجازها وتجهز الان آلاف المدارس لتكون مناسبة للتعليم في وقت مازال المرض موجود وانت وامثالك لا يحمدون ربهم ولا يشكرونه . مجرد ينظرون لمصالحهم الشخصية ولا يريدون ان يتغير عليهم شي . الله سبحانه يقول فإن شكرتم لازيدنكم وان كفرت ان عذابي لشديد . نحمدك يارب ونشكرك عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك .
faeiz1122
الحمدلله والشكر على العقل
faeiz1122
من الوشم وايرك عرفنا القصة خلاص مايحتاج تتعب نفسها
faeiz1122
للأسف هذا حال البعض ومو غريب خلاص على بالهم دفعوا فلوس يسوون اللي يبغون عقولهم خاويه
faeiz1122
منافق وبوق لاعقل له والكلام هذا طبيعي يصدر منه وأشكاله

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