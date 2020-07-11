أمر بحجز وكيل وزارة الداخلية في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
أمرت النيابة العامة في الكويت، بحجز وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، اللواء مازن الجراح، وذلك على خلفية اتهامه بتلقي رشاوى لتمرير معاملات مرتبطة بقضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام المحتجز في الكويت منذ نحو شهر.
وتقرر حجز الجراح بعد التحقيق معه بتهمة تلقي رشوة من النائب البنغالي مقابل تمرير معاملات استقدام عمالة لشركته.
وكشفت التحقيقات أن اللواء الجراح متهم بتمرير عدة معاملات أثناء عمله وكيلًا مساعدًا لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
يذكر أنه تم حجز النائب البنغالي بعد اعترافات عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.