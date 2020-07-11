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مظاهرات بفرنسا ضد تعيين " مغتصب " وزيرًا للداخلية

Time منذ 10 دقائق
Views 1292
مظاهرات بفرنسا ضد تعيين " مغتصب " وزيرًا للداخلية

باريس (صدى):
شهدت فرنسا أمس الجمعة، احتشاد الآلاف في العديد من المدن، للتنديد بتعيين جيرالد دارمانان وزيراً للداخلية، حيث يخضع لتحقيق قضائي بتهمة اغتصاب امرأة في 2009.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بـ"ثقافة الاغتصاب إلى الأمام"، في إشارة إلى اسم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم "الجمهورية إلى الأمام".

وجاءت ترقية دارمانان، الذي انتقل من وزارة الحسابات العامّة إلى وزارة الداخلية، على الرغم من أن امرأة اتهمته بأنه اغتصبها في 2009 بعد أن طلبت مساعدته لشطب سجل إجرامي.

واعترف دارمانان بأنه أقام علاقة مع هذه المرأة، لكنّه يؤكّد أنّ هذه العلاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سيد محمد عبد السلام
الوضع غير مبشر السد هيضرب
سيد محمد عبد السلام
الوضع غير مبشر السد هيضرب
سيد محمد عبد السلام
الوضع غير مبشر السد هيضرب
سيد محمد عبد السلام
الوضع غير مبشر السد هيضرب
الحربي 97
انااتفق معاك بهذا الموضوع

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