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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 10 دقائق
Views 1208
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا حارً الى شديد الحرارة على منطقتي الرياض و الشرقية فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق (نجران ، مكة المكرمة ، الليث ، جازان ) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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سيد محمد عبد السلام
الوضع غير مبشر السد هيضرب
سيد محمد عبد السلام
الوضع غير مبشر السد هيضرب
سيد محمد عبد السلام
الوضع غير مبشر السد هيضرب
سيد محمد عبد السلام
الوضع غير مبشر السد هيضرب
الحربي 97
انااتفق معاك بهذا الموضوع

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