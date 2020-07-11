نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مأساة 11 مصريًا لقوا مصرعهم في محاولة إنقاذ طفل من الغرق

Time منذ 20 ساعة
Views 2059
Comment 4
مأساة 11 مصريًا لقوا مصرعهم في محاولة إنقاذ طفل من الغرق

القاهرة (صدى):
شهدت محافظة الأسكندرية في مصر واقعة مأساوية، إذ لقي 11 شخصا مصرعهم غرقا بالشاطيء أثناء محاولتهم إنقاذ طفل.

وكان عدد من الأهالي نزلوا إلى مياه شاطئ النخيل " المغلق " بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بحظر ارتياد الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وغرق أحد الأطفال أثناء نزوله البحر مما ترتب عليه اندفاع العديد من المواطنين في محاولة لإنقاذه، لينتهي الأمر بغرق 11 شخصًا.

وتم انتشال 6 جثامين، ويجري البحث عن الآخرين بمعرفة الإنقاذ النهري التابع لإدارة العامة للحماية المدنية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
تمام التمام الله يقويكم يا أبطال أم الدنيا .👍.
د محمد ماجد بخش
كل الخواص الدورية للعناصر مسميات مغلوطة وغير حقيقية تصف واقعا غير مسمى بواقعه
د محمد ماجد بخش
زيف علم الكيمياء سيكشف إن عاجلا أو آجلا وأن أسسها ومبادئها وقواعدها فبركات كمومية
د محمد ماجد بخش
لا مشكلة في آلية تمثيل درجة الارتباط عدديا بوحدات الثقالة الفراغية المغناطيسية لكن المعضلة تكمن في تمثيل الدرجة المغناطيسية للوحدة الكلية الناتجة الممثلة لوحدة مجموع الذرات لذلك لجاوا إلى التحايل في آلية تمثيل التعامل بزعامة، وزعم اختلاف وتباين طاقة إلكترونات ذرة العنصر المتمثلة في وحدات كتلة العنصر الفراغية العددية المزعومة.
د محمد ماجد بخش
فترات العناصر ووحدات العناصر العددية مجرد أدوات تعاملية لتمثيل درجات الثقالة العددية كونها تمثل طريقة وليست حقيقة.

أخر الأخبار

تعليق المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني على حملها منه
تعليق المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني على حملها منه
Time منذ 15 دقيقة Views 1535
تغيب شاب عن منزله في ظروف غامضة بالقصيم
تغيب شاب عن منزله في ظروف غامضة بالقصيم
Time منذ 36 دقيقة Views 1651
الهند تسمح بعودة 11 سعوديًا بعد اتهامهم بانتهاك معايير التأشيرة
الهند تسمح بعودة 11 سعوديًا بعد اتهامهم بانتهاك معايير التأشيرة
Time منذ ساعة Views 1935
بالصور..ترامب يضع الكمامة بعد ازدياد الإصابات
بالصور..ترامب يضع الكمامة بعد ازدياد الإصابات
Time منذ ساعة Views 1817
ضبط شاب ضرب والديه وطردهما من المنزل
ضبط شاب ضرب والديه وطردهما من المنزل
Time منذ ساعة Views 1001
طفلة تشنق أخرى في عقار مهجور بعد رؤية المشهد على "يوتيوب"
طفلة تشنق أخرى في عقار مهجور بعد رؤية المشهد على "يوتيوب"
Time منذ ساعة Views 1297
ضبط صاحب دار نشر يتحرش بالزبائن ويقبلهن عنوة
ضبط صاحب دار نشر يتحرش بالزبائن ويقبلهن عنوة
Time منذ ساعتين Views 1739
أحمد الشمراني : ماجد عبدالله من الظلم مقارنته في أي شخص
أحمد الشمراني : ماجد عبدالله من الظلم مقارنته في أي شخص
Time منذ ساعتين Views 556
عبدالله فلاتة : اذا فاز الهلال على النصر حسم الدوري
عبدالله فلاتة : اذا فاز الهلال على النصر حسم الدوري
Time منذ ساعتين Views 397
الذايدي : الهلال في كأس العالم مع فلامنجو الى الان الناس تتكلم عن هذه المباراة
الذايدي : الهلال في كأس العالم مع فلامنجو الى الان الناس تتكلم عن هذه المباراة
Time منذ ساعتين Views 394