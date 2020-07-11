عناصر من حزب الله يعتدون على لبنانيين عزل بحجة " الاختلاط "

بيروت (صدى):
تعرض مجموعة من الشبان والشابات في لبنان للاعتداء من قبل مسلحين من عناصر حزب الله الإرهابي، بينما كانوا يمارسون رياضة المشي بمنطقة " الوادي الأخضر " .
واتهم المسلحون الشباب بـ " الاختلاط " و " تدنيس أرض الشهداء " ثم انهالوا عليهم بالسكاكين والعصي.
وروى أحد المتعرضين للهجوم تفاصيل الواقعة، موضحًا أنهم رصدوا شخصا ما على بعد نحو 50 متر، كان يراقبهم.
وقال: " لم نفعل أي شيء حتى ابتعد واختفى، لنتفاجأ لاحقا برشق حجارة وصخور من بعيد باتجاهن، وتفاجأنا بكمين نصبه 4 مسلحين بمسدسات وآلات حادة وعصي ".