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عناصر من حزب الله يعتدون على لبنانيين عزل بحجة " الاختلاط "

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عناصر من حزب الله يعتدون على لبنانيين عزل بحجة " الاختلاط "

بيروت (صدى):
تعرض مجموعة من الشبان والشابات في لبنان للاعتداء من قبل مسلحين من عناصر حزب الله الإرهابي، بينما كانوا يمارسون رياضة المشي بمنطقة " الوادي الأخضر " .

واتهم المسلحون الشباب بـ " الاختلاط " و " تدنيس أرض الشهداء " ثم انهالوا عليهم بالسكاكين والعصي.

وروى أحد المتعرضين للهجوم تفاصيل الواقعة، موضحًا أنهم رصدوا شخصا ما على بعد نحو 50 متر، كان يراقبهم.

وقال: " لم نفعل أي شيء حتى ابتعد واختفى، لنتفاجأ لاحقا برشق حجارة وصخور من بعيد باتجاهن، وتفاجأنا بكمين نصبه 4 مسلحين بمسدسات وآلات حادة وعصي ".

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أحدث التعليقات

ملامح ظلم السنين
أعتقد الوضع المادي الحالي سبب الأنفجار بعض الأسر الصمود أمام الفقر في الوقت الراهن أصبح مستحيل إلأ ماشاء الله
جاسم
ما قيل غير صحيج بل ان الزوج يفاجئ بمن اختارها شريكه لحياته غير ملمه بامور البيت كالطبخ وخلافه جهل تام والسبب ان الاهل لا يهتمون بتعليم بناتهم ذلك وزد على ذلك انصباب البنات على التقنيه لساعات طويله واهمال امور الزوج ومن واقع تجربه عدم معرفة الزوجه اشعال الموقد
ابو عمار
هههههههههههههههه ارض الشهداء .. ايش وداكم عندهم في دولتهم
ابو عمار
يعملون دعايه لانفسهن لجلب الزبائن الراغبين في المتعه الجنسيه
القرشي
الموضوع كبير جدآ وشائك جدآ من الصعب مناقشته او تشخيص أسبابة في عدة كليمات بسيطه . ومن أجل أن نكون محايدين الطرفين هما السب ألأقوى والرئيسي في هذه المشكلة مع تدخل عوامل اخرى خارجية تفسد ولا تصلح تفرق ولا تجمع تؤجج ولا تهديء المشكلة ... فيقع عندها الطلاق .

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