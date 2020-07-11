مرتزق سوري يفضح النظام التركي

دمشق (صدى):
فضح أحد المرتزقة الموالية لأنقرة في ليبيا، النظام التركي، كاشفا سوء أوضاعهم، وعدم تقاضيهم رواتبهم منذ حوالي 4 أشهر.
واتهم المرتزق السوري الجهات التي جلبتهم إلى ليبيا بسرقة أموال "السلفة" التي يحصلون عليها.
وتستمر تركيا في إرسال آلاف المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في ليبيا.
يذكر أنه بحسب إحصائيات المرصد السوري، ارتفعت أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 15800 مرتزق من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 5600 إلى سوريا، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.
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