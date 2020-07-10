عضوان الأحمري يُعلق على إلزام إيران بدفع تعويضات في قضية «أبراج الخبر»

الدمام (صدى):
علق الكاتب عضوان الأحمري على قرار محكمة أمريكية بإلزام إيران بدفع تعويضات للمتضررين في تفجيرات أبراج الخبر.
وقال "الأحمري" عبر "تويتر" :"محكمة واشنطن دي سي الفيدرالية تقضي بأمر إيران دفع ٨٧٩ مليون دولار تعويضات لأهالي المتوفين في تفجيرات أبراج الخبر السعودية ١٩٩٦. الحكم يشير إلى أن المنفذين هم حزب الله بتوجيه من طهران".
ويساهم قرار المحكمة الأمريكية في دفع المجتمع الدولي لمحاسبة إيران على انتهاكاتها وإرهابيها ضد الدول العربية ودعمها للجماعات الإرهابية مثل حزب الله، ومليشيات الحوثي.
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