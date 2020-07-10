محامي سما المصري يفجر مفاجأة

القاهرة (صدى):
أكد محامي الفنانة المصرية سما المصري، أن موكلته عليها قضيتين بنفس التهم والفيديوهات، وقد تم الحكم في قضية واحدة بالسجن 3 سنوات ضدها، بتهم نشر الفسوق والفجور.
وأوضح المحامي أشرف الناجي، أن الاتهامات لا تقبل التجزئة؛ لذا لا يمكن أن تُحاكم مرة أخرى بنفس الاتهامات، وهذا ما تقدم به بطلب أمام محكمة الاستئناف.
وأشار إلى أنها لم ترتكب أي جريمة، وأن تقرير قسم مكافحة جرائم الإنترنت لم يثبت أي شيء عليها، مضيفًا: "الحكم عليها بالسجن 3 سنوت شكّل صدمة لنا جميعا".
وأضاف: "الله يكون في عونها، ما حصل معها ليس قليلا، سواء أخطأت أم لم تخطأ، فهي تُحاكم الآن أمام القضاء، ونحترم حكم القضاء".
وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قد حكمت بالسجن ضد سما المصري لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية، وذلك بسبب تحريضها على الفسق والفجور.