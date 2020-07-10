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كذب الجزيرة يضعها في ورطة مع المعارضة الإيرانية

Time منذ 33 دقيقة
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كذب الجزيرة يضعها في ورطة مع المعارضة الإيرانية

ماجد القزيز (صدى):
وضعت قناة الجزيرة القطرية نفسها في مأزق جديد بسبب حايتها لإيران من خلال نشر أخبار كاذبة وقديمة، في الوقت الذي تواصل فيه إدعاء الشفافية.

وسخرت المعارضة الإيرانية من قناة الجزيرة القطرية بعد أن بثت تصريحات إيرانية قديمة وكاذبة عن تفجيرات أمس، التي قالت إنها نتيجة عمليات شق نفق؛ حيث نشرت صورة للخبر القديم وإعادة نشرة على الجزيرة أمس.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أعلنت عن عدة انفجارات في الساعات الأولى من اليوم الجمعة بمستودعات صواريخ للحرس الثوري جنوب غرب طهران مع انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق ؛ إلا أنها تراجعت ونفت الخبر وسط تعتيم إعلامي.

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أحدث التعليقات

ibrahim79
يؤخذ تأمين لايقل عن الف ريال حتى أستلام الشقة منهم نظيفة ومرتبة زي ما استلموها
عنتر فاضي جيبه
اسمها عمليات اما علمليات مدري كيف تجي...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
. راعــي الـددســـن .
أكــيد شــارب عصــير جـرابيـع .🍺.😂.
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير على هذه الارشادات ..

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