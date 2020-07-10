رئيس منظمة أفريقيا المستقبل : ينبغي علينا إيقاف مشروع تركيا التخريبي

نايف السالم (صدى):
أكد رئيس منظمة أفريقيا المستقبل جمال أحمد شعيب، أن الإسلام السياسي الذي تقوده تركيا يعتبر خطر قومي على العالم.
وأضاف: " وينبغي أن تتكاتف كل الدول في أفريقيا والشرق الأوسط أوروبا لإيقاف هذا المشروع التخريبي الداعم للإرهاب وزرع الفوضى في الدول بأفكار عصرها انتهى يُخدر من خلالها ادمغة الشباب البسيط غير المثقف للأسف الشديد، ولكن بفضل الله هناك شريحة كبيرة من شباب أفريقيا تقف ضد هذا المشروع وترفضه ".
وتابع: " ونحن كـ جهة شبابية إذا اتيحت لنا الفرصة والدعم اللازم نعتقد أننا سنكون قادرين حسب امتدادنا الجغرافي والاجتماعي والفكري في توعية وتوضيح الصورة بشكل أكبر للشباب في أفريقيا من خطر هذا المشروع بالغة الخطورة الذي يستهدف المنطقة وإدخالها في دوامة الفكر المتشدد ويشحن الشباب باسم الدين والعقيدة الضالة للفكر العثماني المتشدد " .