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صورة تخيلية لآخر حكام الدولة السعودية الأولى الذي صُلب في آيا صوفيا

Time منذ 23 دقيقة
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صورة تخيلية لآخر حكام الدولة السعودية الأولى الذي صُلب في آيا صوفيا

الرياض (صدى):
نشر حساب "تاريخ آل سعود"، رسمة تخيلية للإمام الشهيد عبدالله بن سعود آخر حكام الدولة السعودية الأولى.

وأضاف: " والذي غدرت به الدولة القبورية العثمانية بعد عهد وميثاق تسليم الدرعية، فتم إعدامه شنقاً ثم قطع رأسه ثم صلبه في ساحة أيا صوفيا في تركيا عام 1234هـ/1818م وذلك بعد حكم استمر لمدة 4سنوات وعمر ناهز 35عام ".

يأتي ذلك بالتزامن، مع إعلان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن فتح كنيسة آيا صوفيا في اسطنبول أمام المسلمين لأداء الصلاة، وذلك في أعقاب إبطال محكمة تركية وضعها الحالي كمتحف، وسط معارضة دولية كبيرة.

يذكر أن أعلى محكمة إدارية في تركيا، كانت قد قررت نزع صفة "المتحف" عن كاتدرائية "آيا صوفيا"، وهو ما يعبد الطريق أمام تحويل المنشاة التاريخية إلى مسجد مرة أخرى.

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أحدث التعليقات

ibrahim79
يؤخذ تأمين لايقل عن الف ريال حتى أستلام الشقة منهم نظيفة ومرتبة زي ما استلموها
عنتر فاضي جيبه
اسمها عمليات اما علمليات مدري كيف تجي...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
. راعــي الـددســـن .
أكــيد شــارب عصــير جـرابيـع .🍺.😂.
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير على هذه الارشادات ..

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