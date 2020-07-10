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هل يجوز الدعاء بالرحمة للمغنين.. المطلق يٌجيب (فيديو)

Time منذ 29 دقيقة
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هل يجوز الدعاء بالرحمة للمغنين.. المطلق يٌجيب (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
علق المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ على استفسار حول إمكانية الدعاء للمغنيين.

وقال المطلق إن معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنّين؛ حيث أوضح : "إذا كان المغنّي يصلي وهو من أهل الإيمان يدعى له بالرحمة، الغناء معصية ولا في احد ما عنده معصية، صحيح الغناء معصية ومعلنة، ولكن أيضًا ما تمنع من الدعاء له بالرحمة، وكم سمعنا أن بعض المغنين عندهم أعمال خيّرة وطيبة لكن عسى الله أن يمنّ عليهم بالتوبة أيضًا من هذا الغناء".

وجاء ذلك في رده اليوم الجمعة على متصل في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على أثير إذاعة نداء الإسلام؛ سأله: "عندما يموت بعض الفنّانين الذين يغنّون بعضهم يدعي لهم بالرحمة هل هذا يجوز الدعاء؟.

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أحدث التعليقات

ibrahim79
يؤخذ تأمين لايقل عن الف ريال حتى أستلام الشقة منهم نظيفة ومرتبة زي ما استلموها
عنتر فاضي جيبه
اسمها عمليات اما علمليات مدري كيف تجي...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
. راعــي الـددســـن .
أكــيد شــارب عصــير جـرابيـع .🍺.😂.
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير على هذه الارشادات ..

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