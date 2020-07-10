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رقيب يُفاجأ بابنه بين ضحايا حادث مروع في خيبر

Time منذ 57 دقيقة
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رقيب يُفاجأ بابنه بين ضحايا حادث مروع في خيبر

نايف السالم (صدى):
باشر رئيس فرقة بالدفاع المدني بمركز الثمد في محافظة خيبر، حادث مروع رحل فيه ابنه وأقاربه، نهاية الأسبوع الجاري.

وانطلقت فرقة من الدفاع المدني يقودها الرقيب "نهار الرشيدي"، فور تلقي بلاغاً عن وقوع حادث به وفيات وإصابات، في مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر.

وتفاجأ الرقيب، بأن أحد المتوفين هو ابنه "علي"، لكنه تحامل على نفسه بعزيمة الرجال وأكمل عمله بين الضحايا، وكان ذلك يوم الأربعاء الماضي.

وصرّح خالد بن مساعد السهلي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، بأن الحادث توفي فيه 3 أشخاص، وحالة أخرى رفضت الكشف والنقل.

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أحدث التعليقات

ibrahim79
يؤخذ تأمين لايقل عن الف ريال حتى أستلام الشقة منهم نظيفة ومرتبة زي ما استلموها
عنتر فاضي جيبه
اسمها عمليات اما علمليات مدري كيف تجي...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
. راعــي الـددســـن .
أكــيد شــارب عصــير جـرابيـع .🍺.😂.
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير على هذه الارشادات ..

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