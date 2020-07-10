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تركي آل الشيخ ينعي عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ

Time منذ ساعة
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تركي آل الشيخ ينعي عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ

علي القحطاني (صدى):
نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وفاة عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ، الذي انتقل إلى ذمة الله، اليوم الجمعة.

وقال تركي آل الشيخ، عبر موقع " تويتر":"‏اللهم اغفر لعبدك عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ و ارحمه و تولاه برحمتك، اللهم في هذه الساعة من ‎يوم الجمعة إعف عنه و أكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، آمين يا رب العالمين " .

وأعرب عدد كبير من النشطاء والمدونين، عن حزنهم لرحيله، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وكان " آل الشيخ" قد دعا في آخر تغريداته قبل وفاته، بالصحة والعافية لوالدته.

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أحدث التعليقات

ibrahim79
يؤخذ تأمين لايقل عن الف ريال حتى أستلام الشقة منهم نظيفة ومرتبة زي ما استلموها
عنتر فاضي جيبه
اسمها عمليات اما علمليات مدري كيف تجي...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
. راعــي الـددســـن .
أكــيد شــارب عصــير جـرابيـع .🍺.😂.
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير على هذه الارشادات ..

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