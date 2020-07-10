تركي آل الشيخ ينعي عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ

علي القحطاني (صدى):
نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وفاة عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ، الذي انتقل إلى ذمة الله، اليوم الجمعة.
وقال تركي آل الشيخ، عبر موقع " تويتر":"اللهم اغفر لعبدك عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ و ارحمه و تولاه برحمتك، اللهم في هذه الساعة من يوم الجمعة إعف عنه و أكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، آمين يا رب العالمين " .
وأعرب عدد كبير من النشطاء والمدونين، عن حزنهم لرحيله، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.
وكان " آل الشيخ" قد دعا في آخر تغريداته قبل وفاته، بالصحة والعافية لوالدته.