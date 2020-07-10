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مشعل النامي يكشف سبب هروب حاكم المطيري (فيديو)

Time منذ ساعة
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مشعل النامي يكشف سبب هروب حاكم المطيري (فيديو)

خالد الظفيري (صدى):
قال مشعل النامي الباحث الكويتي، إنه فيما يتعلق بالتسريبات الأخيرة لحاكم المطيري ومبارك الدويلة، يوجد تنسيقا كاملا بين السعودية والكويت .

وأكد على أن الكويت تواجه خطر هذه التيارات ومصيرها مع المملكة مشترك.

وقال “النامي” في مداخلة مع قناة الإخبارية: السعودية عمق استراتيجي للكويت، والتهمتين اللتان يواجهما حاكم المطيري تم تسريبهما عبر وسائل الإعلام والصحف الكويتية وربما تكون التهم أكثر، وربما يكون الملف مفتوحاً حتى الآن، هناك إحالة مبدئية لتهمة انقضت وهي التقول على أمير البلاد.

وتابع : "أن حاكم المطيري قد شعر بأن الأمور قد انقلبت عليه، لذا فإنه هرب خارج الكويت منذ سنة ونصف ويتواجد في تركيا حالياً، ومنذ مغادرته، وهو يظهر في وسائل الإعلام الكويتية ولا ينوي الرجوع مرة أخرى.

واستكمل: "الكثير مما قاله المطيري مجرم في الكويت، والكثير من الأشخاص سُجنوا بسبب الإساءة للسعودية، ومنهم أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين سُجن بالأمس".

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أحدث التعليقات

ibrahim79
يؤخذ تأمين لايقل عن الف ريال حتى أستلام الشقة منهم نظيفة ومرتبة زي ما استلموها
عنتر فاضي جيبه
اسمها عمليات اما علمليات مدري كيف تجي...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
. راعــي الـددســـن .
أكــيد شــارب عصــير جـرابيـع .🍺.😂.
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير على هذه الارشادات ..

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