تحديد موعد النطق العلني بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

بيروت (صدى):
أعلنت المحكمة الخاصة في لبنان، عن موعد النطق العلني بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وحددت المحكمة، يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2020 موعدًا للنطق بالحكم في جلسة علنية تُعقد عند الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت لبنان.
وكشف القضاء، أن الحكم سيتم إصداره في قاعة المحكمة بمشاركة جزئية عن بُعد، وسيتم الإعلان عن الإجراءات المتعلقة بهذه الجلسة في الوقت المناسب.
وكان قد تم اغتيال رفيق الحريري هو و 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل ألف كيلوجرام من مادة التي إن تي أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت.