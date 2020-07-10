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"كاس" في طريقها لتبرئة مانشستر سيتي

Time منذ 55 دقيقة
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"كاس" في طريقها لتبرئة مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
يبدو أن أزمة مانشستر سيتي مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد اللعب النظيف، في طريقها إلى الانتهاء لصالح الفريق الإنجليزي، وسيُتاح له المشاركة في البطولات القارية.

وأعلن الصحفي الإنجليزي إيان تشيسمان، أن المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ ستحكم لصالح مانشستر، إذ قال: " يبدو أن مانشستر سيتي سيتم تبرئته تماما من قبل كاس بسبب مزاعم يويفا " ، مضيفًا: “ لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن، ولكن قد نكتشف ذلك غدا أو الإثنين “.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في يناير الماضي، استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب ”خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف "، كما غرّمه بمبلغ 30 مليون يورو.

من جانبها، انتهب "كاس" الشهر الماضي من جلسات الاستماع في استئناف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ ، وستصدر قرارها النهائي في القضية خلال الشهر الجاري.

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. راعــي الـددســـن .
الله يرحـــم إقحـــطه .
. راعــي الـددســـن .
قطـع ذالــوجـه إللي ماحــلاه ربـي .
. راعــي الـددســـن .
الله على الزمـن الجمـيل .
ابو محمد 😎
الله يستر ..
ابو محمد 😎
الحكم هو سحق حزب الشيطان في لبنان ، هذا هو الحكم العادل ..

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