مودل روز تٌثير الجدل بسبب "فولو"

أميرة خالد (صدى):
أثارت مودل روز جدلًا بعد قيامها بمتابعة عدد من الأشخاص المتابعين لها في تصرف غريب لها.
وكتبت مودل روز في تغريدة لها عبر حسابها في “تويتر” قائلًة: “رسالة للجميع: إذا كنت أتابعك وحسابك معروف أو غير معروف بتويتر هذا لا يعني إني معصومة عن الانتقاد!.. الهدف من متابعتي لك إني أكون قريبة منكم ويكون التواصل بيننا أسهل فقط وهذا التغيير الجديد اللي تلاحظونه! واللي يقولوا سكتتهم وشرتهم بفولو! ردي لهم الناس ليست بهذا الرخص حتى تباع وتشترى”.
ولاقت مودل روز انتقادًا واتهامًا بأنها تحاول زيادة أعداد متابعيها بطريقة رخيصة.