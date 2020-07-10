بالصور.. أصالة ومايا دياب تثيران الجدل

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، صور لها تجمعها بالفنانة اللبنانية مايا دياب، إلا أن الجمهور شكك في علاقة الصداقة التي تجمع بينهما؛ لصراحة كل منهما بشكل كبير.
وقالت أصالة تعليقًا على الصور: “ مايا هيّي وحده منّ ناس مافي منّهم كتير، كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير، قلّبها فلّه وروحها فرح، وشهمه وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها ”.
كما قالت مايا دياب: “ صولا أصولة، طفلة وعندك كل صفات الطفولة التي نعشقها بالأطفال، وأنا أيضاً أفتخر بصداقتك وأقول لك أنتِ في قلبي وفي عيوني وحدّك دائماً يا أحلى ضحكة وأطيب قلب وما بتستاهلي الّا الفرح والخير، الله يحميك لعائلتك دائماً يا رب ”.
وتوجهت أصالة ما أبنائها وشقيقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت لقضاء عطلة هناك، لتكون أول فنانة تزور لبنان بعد استعادة مطار بيروت نشاطه في أول يوم بعد فك الحظر المفروض عليه إثر جائحة كورونا.