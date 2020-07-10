الأسلحة الإيرانية التي ضُبطت قبل وصولها إلى الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها القوات الأمريكية قبل دخولها اليمن في 28 يونيو الماضي.
وقال بومبيو، في تغريدة له عبر موقع " تويتر"، إن " السفينة كانت تحمل شحنات إيرانية غير مشروعة، منها صواريخ أرض- جو وأخرى أرض–أرض، إضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات " .
وأضاف: " ومئات من قذائف الآر بي جي والبنادق، والعديد من الأسلحة المتقدمة الأخرى. وأضاف أن الأسلحة شملت 200 قذيفة صاروخية وأكثر من 1700 بندقية و21 صاروخ أرض- جو " .
وستنقضي القيود الخاصة بالسلاح المفروضة على إيران في أكتوبر المقبل بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.