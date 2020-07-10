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الأسلحة الإيرانية التي ضُبطت قبل وصولها إلى الحوثيين

Time منذ ساعة
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الأسلحة الإيرانية التي ضُبطت قبل وصولها إلى الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها القوات الأمريكية قبل دخولها اليمن في 28 يونيو الماضي.

وقال بومبيو، في تغريدة له عبر موقع " تويتر"، إن " السفينة كانت تحمل شحنات إيرانية غير مشروعة، منها صواريخ أرض- جو وأخرى أرض–أرض، إضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات " .

وأضاف: " ومئات من قذائف الآر بي جي والبنادق، والعديد من الأسلحة المتقدمة الأخرى. وأضاف أن الأسلحة شملت 200 قذيفة صاروخية وأكثر من 1700 بندقية و21 صاروخ أرض- جو " .

وستنقضي القيود الخاصة بالسلاح المفروضة على إيران في أكتوبر المقبل بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم افشل مخططاتهم ورد كيدهم في نحورهم .. آمين ..
ابو محمد 😎
ماهمونا بشي ولا سألنا عنهم ..
ابو محمد 😎
ماهمونا بشي ولا سألنا عنهم ..
ابو محمد 😎
هبلا ومقروده ..
ابو محمد 😎
لا لا ماهي بسيطه .. جيده ..

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