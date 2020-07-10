وفاة مؤسس " فرقة رضا "

القاهرة (صدى):
انتقل الفنان المصري محمود رضا، مؤسس فرقة الفنون الشعبية "فرقة رضا"، والتي ذاع صيتها في الستينيات والسبعينيات .
وأعلنت نقابة الفنانين في مصر، عن وفاة محمود رضا، عن عمر ناهز 90 عاما، حيث كان يعاني من أمراض الشيخوخة.
والفنان محمود رضا، هو أشهر راقص استعراضي ومصمم رقصات في الفن الشعبي المصري، وتزوج شقيقة الراقصة الإيقاعية والممثلة فريدة فهمي، وأنجب ابنته الفنانة شيرين رضا.
وكان فيلم "غرام في الكرنك" أشهر عمل له، إذ كان مليئًا بالاستعراضات الشعبية له ولزوجته، ومنها " الأقصر بلدنا، حلاوة شمسنا " .