نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الأهلي ينتظر لاعبه دي سوزا بعد إنتهاء الفحص الثاني له

Time منذ ساعة
Views 1459
الأهلي ينتظر لاعبه دي سوزا بعد إنتهاء الفحص الثاني له

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر بأن مجلس إدارة النادي الأهلي ينتظروا نتيجة الفحص الثاني، للبرازيلي جوزيف دي سوزا، تمهيدا لإعادته لجدة برفقة عائلته على متن طائرة خاصة.

وقالت التقارير بأن إدارة الأهلي فتحت خطاً مباشراً مع اتحاد الكرة لتأمين عودة دي سوزا إذا جاءت نتيجة الفحص الثاني الذي خضع له سلبية من فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

ويذكر أن دي سوزا قد تخلّف عن العودة مع مواطنيه على متن الطائرة التي وفرها اتحاد الكرة لإعادة لاعبي الأندية المحلية من البرازيل؛ لتأكد إصابته بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. انا في وجه الله .. ايش هذي البلاوي ... يارب سترك ولطفك بنا وعطفك ..
ابو محمد 😎
صدقت ..
سوسن
سُبحان مُغير الأحوال🤔
ابو محمد 😎
مجرمون ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

الأسلحة الإيرانية التي ضُبطت قبل وصولها إلى الحوثيين
الأسلحة الإيرانية التي ضُبطت قبل وصولها إلى الحوثيين
Time منذ 3 دقائق Views 1201
بالفيديو.. براءة حفيدة إلهام الفضالة في أول ظهور لها
بالفيديو.. براءة حفيدة إلهام الفضالة في أول ظهور لها
Time منذ 4 دقائق Views 1113
الصحة توضح تفاصيل الحالات الجديدة بكورونا
الصحة توضح تفاصيل الحالات الجديدة بكورونا
Time منذ 9 دقائق Views 1260
أنور قرقاش: نثق في حزم حكومة المملكة تجاه قطر
أنور قرقاش: نثق في حزم حكومة المملكة تجاه قطر
Time منذ 13 دقيقة Views 1325
وفاة مؤسس " فرقة رضا "
وفاة مؤسس " فرقة رضا "
Time منذ 14 دقيقة Views 1167
صورة لزوجين مسنين يودعان بعضهما بطريقة مؤثرة
صورة لزوجين مسنين يودعان بعضهما بطريقة مؤثرة
Time منذ 24 دقيقة Views 232
فتاة تهرب من قطر بسبب تهديدها بالقتل فتختطف في إسطنبول
فتاة تهرب من قطر بسبب تهديدها بالقتل فتختطف في إسطنبول
Time منذ 37 دقيقة Views 452
صور تاريخية للملك سعود يُصلي المغرب على خليج رضوى
صور تاريخية للملك سعود يُصلي المغرب على خليج رضوى
Time منذ 41 دقيقة Views 1750
بالفيديو.. الصحة توضح طريقة حساب مدة الحجر المنزلي للمخالط
بالفيديو.. الصحة توضح طريقة حساب مدة الحجر المنزلي للمخالط
Time منذ 41 دقيقة Views 1620
موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني
موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني
Time منذ 43 دقيقة Views 1348