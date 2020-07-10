الأهلي ينتظر لاعبه دي سوزا بعد إنتهاء الفحص الثاني له

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر بأن مجلس إدارة النادي الأهلي ينتظروا نتيجة الفحص الثاني، للبرازيلي جوزيف دي سوزا، تمهيدا لإعادته لجدة برفقة عائلته على متن طائرة خاصة.
وقالت التقارير بأن إدارة الأهلي فتحت خطاً مباشراً مع اتحاد الكرة لتأمين عودة دي سوزا إذا جاءت نتيجة الفحص الثاني الذي خضع له سلبية من فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.
ويذكر أن دي سوزا قد تخلّف عن العودة مع مواطنيه على متن الطائرة التي وفرها اتحاد الكرة لإعادة لاعبي الأندية المحلية من البرازيل؛ لتأكد إصابته بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.