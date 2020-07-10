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مرسوم ملكي يقضي باستثناء العسكريين المشاركين في الحرب من منع السفر والحبس

Time منذ ساعة
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مرسوم ملكي يقضي باستثناء العسكريين المشاركين في الحرب من منع السفر والحبس

الرياض (صدى):
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، مرسومًا ملكيًا خاصًا بالموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجرائي: (المنع من السفر، والحبس).

وجاء نص المرسوم الملكي كالآتي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ، وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (158-34) بتاريخ 20-8-1441هـ ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (708) بتاريخ 9-11-1441هـ .

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجرائي: (المنع من السفر، والحبس) الواردين في المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13-8-1433هـ، على أن تصدر آلية وضوابط هذا الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. انا في وجه الله .. ايش هذي البلاوي ... يارب سترك ولطفك بنا وعطفك ..
ابو محمد 😎
صدقت ..
سوسن
سُبحان مُغير الأحوال🤔
ابو محمد 😎
مجرمون ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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