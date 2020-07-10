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OnePlus 8 Pro حذف خاصية تتيح اختراق البلاستيك والملابس بهواتف

Time منذ ساعة
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OnePlus 8 Pro حذف خاصية تتيح اختراق البلاستيك والملابس بهواتف

وكالات (صدى):
حلت شركة OnePlus المشكلة التى أبلغ عنها مستخدمي هاتفها OnePlus 8 Pro بشأن اختراق الكاميرا للبلاستيك والملابس، بما يسمح برؤية ما يوجد خلفهما.

وكان عدد من المستخدمين قد أكدوا أن الكامير تجعلهم يشاهدون ما يوجد تحت الملابس التى يرتديها الأشخاص من بطاقات ومفاتيح وخلافه، كما أن الكاميرا تسمح أيضا برؤية ما يكمن خلف أى شي مصنوع من البلاستيك.

وأكدت الشركة أنها حلت هذه المشكلة من خلال تعطيل الأشعة السينية X-ray vision في هاتفها بشكل دائم، وذلك لمنع التقاط الكامير لما يوجد خلف الملابس والبلاستيك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. انا في وجه الله .. ايش هذي البلاوي ... يارب سترك ولطفك بنا وعطفك ..
ابو محمد 😎
صدقت ..
سوسن
سُبحان مُغير الأحوال🤔
ابو محمد 😎
مجرمون ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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