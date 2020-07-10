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«الداخلية» تنشر فيديو القبض على عصابات ومجرمين هددوا الأمن مؤخراً

Time منذ ساعة
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«الداخلية» تنشر فيديو القبض على عصابات ومجرمين هددوا الأمن مؤخراً

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الداخلية عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم وقضايا مختلفة مؤخراً في عدد من مناطق المملكة .

ونشرت " الداخلية " فيديو يكشف القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط ويتسبب في حادث مروري مستخدماً لوحات لا تعود لمركبته .

كما تم القبض على ثلاثة وافدين من جنسية عربية يقومون بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة ، وعثر بمقر إقامتهم على عملات مزيفة وادوات تستخدم في التزوير .

كما نجحت الأجهزة الأمنية في الإطاحة بمواطنين يقومان بسرقة محلات المواد الغذائية تحت تهديد السلاح الأبيض والإستيلاء على اموالهم .

وتم القبض كذلك على تشكيل عصابي مكون من 4 يمنيين من مخالفي نظام امن الحدود ارتكبوا 22 حادثة من جرائم السلب بإستهداف سائقي تطبيقات التوصيل والإستيلاء على ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح ، وغيرها من الحوادث التي تم القبض على مرتكبيها لإرساء الأمن في المملكة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. انا في وجه الله .. ايش هذي البلاوي ... يارب سترك ولطفك بنا وعطفك ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
حريم متفلتات ، الا يوجد من يمردغهن وعن هذا الهبال يردعهن ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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