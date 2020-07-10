الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل عن تفاصيل هامة باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاكم التجارية .
وأكدت ان اللائحة الجديدة حددت مهام لأعوان القضاء والإدارة المختصة لتهيئة الدعوى .
وأبانت ان مهام اعوان القضاء تتمثل في : إجراءات التبليغ ، وإجراءات تبادل المذكرات ، وإدارة قاعة الجلسات ، آداء الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ، وصياغة وإعداد الوثائق القانونية وغيرها من المهام ذات الصلة .
اما الإدارة المختصة لتهيئة الدعوى فتتولى نطاق الأدلة ، وتحديد محل المنازعة ، وطلب اي مستندات منصوص عليها او إجراءات عمل وغيرها من المهام ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المختصة وأعوان القضاء وملف القضية .
وكان الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أقر اللائحة الجديدة في اواخر يونيو الماضي .