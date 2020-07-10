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تفاصيل هامة باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاكم التجارية

Time منذ 18 دقيقة
Views 1308
تفاصيل هامة باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاكم التجارية

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل عن تفاصيل هامة باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاكم التجارية .

وأكدت ان اللائحة الجديدة حددت مهام لأعوان القضاء والإدارة المختصة لتهيئة الدعوى .

وأبانت ان مهام اعوان القضاء تتمثل في : إجراءات التبليغ ، وإجراءات تبادل المذكرات ، وإدارة قاعة الجلسات ، آداء الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ، وصياغة وإعداد الوثائق القانونية وغيرها من المهام ذات الصلة .

اما الإدارة المختصة لتهيئة الدعوى فتتولى نطاق الأدلة ، وتحديد محل المنازعة ، وطلب اي مستندات منصوص عليها او إجراءات عمل وغيرها من المهام ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المختصة وأعوان القضاء وملف القضية .

وكان الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أقر اللائحة الجديدة في اواخر يونيو الماضي .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك خير يا شيخنا ويبارك فيك .
الملل
مافي فلوس مافي ورق مافي هلل مافي شي الجيب فاي
زائر
خلهم يعرفون إشارة ( قف ) أول ثم علموهم باقي الإشارات ..
القرشي
إيش ينتظرون هذا المفروض يعطوه بأقصى سرعة تأشيرة خروج نهائي من الدنيا .

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