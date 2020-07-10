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بالفيديو.. «أرامكو» توضح طريقة عمل السدود وأهميتها لتوليد الكهرباء

Time منذ ساعة
Views 1540
بالفيديو.. «أرامكو» توضح طريقة عمل السدود وأهميتها لتوليد الكهرباء

الرياض (صدى):
نشر الحساب الرسمي لشركة أرامكو مقطع فيديو لطريقة عمل السدود موضحا أهمية السدود في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 سد ضخم الحجم حول العالم.

وأوضح الحساب من خلال الفيديو عبر «تويتر» طريقة عمل السدود؛ حيث قال إن الكهرباء تتولد عن طريق الطاقة الكهرومائية الناتجة عن حركة المياه.

وأشار إلى أن السدود تعد أكثر محطات الطاقة الكهرومائية استخدامًا؛ حيث تقوم بتجميع المياه ثم تطلقها لتتدفق عبر توربينات، فيؤدي دورانها إلى تشغيل مولدات تعمل على إنتاج الكهرباء، وتولد الطاقة الكهرومائية ما يقارب من 4193.10 تيرا واط في الساعة من الطاقة على مستوى العالم، وهو ما يكفي لتوليد الكهرباء لنحو 382 مليون منزل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
حريم متفلتات ، الا يوجد من يمردغهن وعن هذا الهبال يردعهن ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الحسام
الحين يجيك شخص يقول لك اكيد مب سعودية .................................. اللهم اصلح البلاد والعباد.

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