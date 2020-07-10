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هيئة التقييس لدول الخليج تُحذر من استخدام إطارات البالون على الطرق المعبدة

Time منذ 20 ساعة
Views 1903
هيئة التقييس لدول الخليج تُحذر من استخدام إطارات البالون على الطرق المعبدة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، عن ستة أمور يجب معرفتها عن الإطارات الرملية " البالون " ، لضمان سلامتها.

وتضمنت النصائح الآتي:

1. التحقق من وجود ملصق التعليمات على الإطار عند الشراء.

2. تجنب السرعة، حيث إن سرعتها القصوى لا تزيد على 130 كلم.

3. معايرة ضغط الهواء فيها كل أسبوع ضرورية حيث إن انخفاض الهواء لا يمكن تمييزه بالعين.

4. مخصصة للسير على الطرق الرملية وليست مجهزة للطرق الأسفلتية.

5. سريعة الاستهلاك وعمرها الافتراضي لا يزيد على 6 أشهر.

6. استخدماها على الطرق المعبدة يشكل خطورة على حياة مستخدميها.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .
. راعــي الـددســـن .
.◀️دامها علاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه▶️. أجل ماعــلاك منــهم و من مظــاهراتــهم .

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