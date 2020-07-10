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بالصور.. ظهور واقعي لـ جمس يوكون دينالي 2021

Time منذ 20 ساعة
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بالصور.. ظهور واقعي لـ جمس يوكون دينالي 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت صور حديثة، سيارة جمس يوكون دينالي 2021 على أرض الواقع، وذلك بعد مرور ستة أشهر على تدشين الموديل القياسي.

وبجانب المقاعد الفريدة ولوحة القيادة الأكثر فخامة والزخارف المصنوعة من الخشب الطبيعي، سيكون هناك خيار إضافة كونسول وسطي منزلق.

وستحصل السيارة على محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم 623 نيوتن.متر، ونظام دفع رباعي باسم Active Response 4WD متصل بأقفال دفرنس الكترونية جديدة مانعة للانحراف، بالإضافة إلى نظام تعليق خلفي مستقل جديد كلياً .

وتشمل أنظمة الأمان فيها، أنظمة مساعدة السائق وتتضمن مكابح طوارئ أوتوماتيكية، والتنبيه من الاصطدامات الأمامية، ومكابح رصد المشاة الأمامية والخلفية، والتنبيه من تغيير الحارة المرورية ومساعد البقاء بالمسار مع رصد البقع العمياء ومساعد ركن أمامي وخلفي.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .
. راعــي الـددســـن .
.◀️دامها علاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه▶️. أجل ماعــلاك منــهم و من مظــاهراتــهم .

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