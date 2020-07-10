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«قرقاش» يتحدث حول الحيلة المكشوفة للإستعداء على السعودية ومصر والإمارات

Time منذ ساعة
Views 1972
«قرقاش» يتحدث حول الحيلة المكشوفة للإستعداء على السعودية ومصر والإمارات

أبوظبي (صدى):
أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ان استغلال القضايا الكبرى أصبح حيلة بعض الدولة للمتاجرة بها والقفز على أصحاب القضايا أنفسهم .

وقال "قرقاش" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: الاستغلال السياسي للقضايا الكبرى عنوان السياسة الإقليمية بكل أسف، فالقضية الفلسطينية يتاجر بها من لم يُعرف بمساعدة الفلسطينيين، والديمقراطية يدعو لها من لم يعرف الانتخابات، والحمد لله اخترنا في الإمارات التدرج والشفافية والوضوح.

وأضاف : أستغرب ممن يجاور العالم العربي تاريخيًا وحضاريًا وجغرافيًا ويدير علاقاته بالعداء لمصر والسعودية والإمارات، فكيف تستوي سياسة جيرة مع العرب وفي ثناياها الترصد لهذه الدول الأساسية وهدفها التوسع وفرض الوصاية بعيدًا عن أعراف احترام الجار وعدم التدخل في شؤونه؟ ! .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك خير يا شيخنا ويبارك فيك .
الملل
مافي فلوس مافي ورق مافي هلل مافي شي الجيب فاي
زائر
خلهم يعرفون إشارة ( قف ) أول ثم علموهم باقي الإشارات ..
القرشي
إيش ينتظرون هذا المفروض يعطوه بأقصى سرعة تأشيرة خروج نهائي من الدنيا .

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