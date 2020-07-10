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إعلان نتائج قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

Time منذ ساعة
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إعلان نتائج قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، كل ما يتعلق بدور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقرر إقامة المباريات في لشبونة، فيما جاءت نتائج قرعة ربع نهائي الدوري كالتالي:

1-ريال مدريد أو مانشستر سيتي أمام أولمبيك ليون أو يوفنتوس.

2- باريس سان جيرمان أمام أتلانتا

3-أتلتيكو مدريد أمام لايبزيغ

4-نابولي أو برشلونة أمام بايرن ميونخ أو تشيلسي.

وأوضح الاتحاد أن في نصف نهائي الدوري فسيواجه الفائز من ربع النهائي الأول الفائز من ربع النهائي الثالث، بينما يواجه الفائز من ربع النهائي الثاني الفائز من ربع النهائي الرابع.

كما تقرر إقامة مباريات ربع النهائي بين 12 و15 أغسطس المقبل، في حين تقام مباراتي نصف النهائي، يومي 18 و19، على أن تقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس المقبل.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك خير يا شيخنا ويبارك فيك .
الملل
مافي فلوس مافي ورق مافي هلل مافي شي الجيب فاي
زائر
خلهم يعرفون إشارة ( قف ) أول ثم علموهم باقي الإشارات ..
القرشي
إيش ينتظرون هذا المفروض يعطوه بأقصى سرعة تأشيرة خروج نهائي من الدنيا .

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