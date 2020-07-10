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القيادة تهنئ رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس خالتما باتولغا رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس خالتما باتولغا رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك خير يا شيخنا ويبارك فيك .
الملل
مافي فلوس مافي ورق مافي هلل مافي شي الجيب فاي
زائر
خلهم يعرفون إشارة ( قف ) أول ثم علموهم باقي الإشارات ..
القرشي
إيش ينتظرون هذا المفروض يعطوه بأقصى سرعة تأشيرة خروج نهائي من الدنيا .

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