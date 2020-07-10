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9 أسباب لإهتزاز السيارة أثناء القيادة

Time منذ 22 ساعة
Views 2288
9 أسباب لإهتزاز السيارة أثناء القيادة

أميرة خالد (صدى):
يواجه بعض السائقين المشاكل أثناء القيادة وغالبا ما تكون بسبب إنتهاء العمر الإفتراضي للقطع الميكانيكية والكهربائية في السيارة، ومن بينها رجة السيارة وإهتزازها ويعود ذلك تلف في قواعد الموتور ، أو تلف قواعد البتيس.

ومن أسباب اهتزاز السيارة أيضا انسداد فلتر الهواء ، او انسداد فلتر البنزين، أو انخفاض منسوب البنزين في التانك، وتلف البوجيهات أو المباين، أو تعطل حساس MAF أو حساس الهواء أو وجود مشكلة في برمجة كمبيوتر السيارة أو تسرب المياه إليه اثناء الغسيل، وآخرها إنداد أو تلف رشاشات الوقود.

وتعد كل هذة الأسباب سبب حدوث رجة في المحرك و تكون في الغالب بسبب اعاقة وصول الوقود او الهواء او الكهربائ بشكل طبيعي للمحرك مما يؤثر علي قدرتة غلي التشغيل بشكل طبيعي لأنة كما نعلم المحرك يحتاج للهواء من اجل الاحتراق و يحتاج للوقود ليعمل و يحتاج للكهرباء ليولد الطاقة اللازمة للسير و في حالة نقص اي من هذة العناصر لن يعمل بالشكل المطلوب.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .
. راعــي الـددســـن .
.◀️دامها علاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه▶️. أجل ماعــلاك منــهم و من مظــاهراتــهم .

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