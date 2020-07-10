9 أسباب لإهتزاز السيارة أثناء القيادة

أميرة خالد (صدى):
يواجه بعض السائقين المشاكل أثناء القيادة وغالبا ما تكون بسبب إنتهاء العمر الإفتراضي للقطع الميكانيكية والكهربائية في السيارة، ومن بينها رجة السيارة وإهتزازها ويعود ذلك تلف في قواعد الموتور ، أو تلف قواعد البتيس.
ومن أسباب اهتزاز السيارة أيضا انسداد فلتر الهواء ، او انسداد فلتر البنزين، أو انخفاض منسوب البنزين في التانك، وتلف البوجيهات أو المباين، أو تعطل حساس MAF أو حساس الهواء أو وجود مشكلة في برمجة كمبيوتر السيارة أو تسرب المياه إليه اثناء الغسيل، وآخرها إنداد أو تلف رشاشات الوقود.
وتعد كل هذة الأسباب سبب حدوث رجة في المحرك و تكون في الغالب بسبب اعاقة وصول الوقود او الهواء او الكهربائ بشكل طبيعي للمحرك مما يؤثر علي قدرتة غلي التشغيل بشكل طبيعي لأنة كما نعلم المحرك يحتاج للهواء من اجل الاحتراق و يحتاج للوقود ليعمل و يحتاج للكهرباء ليولد الطاقة اللازمة للسير و في حالة نقص اي من هذة العناصر لن يعمل بالشكل المطلوب.