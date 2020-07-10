بالفيديو .. «سمية الخشاب» تعلن دعمها لضحايا التحرش والإغتصاب

القاهرة (صدى):
أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب دعمها للفتيات ضحايا جرائم التحرش والإغتصاب .
ونشرت الفنانة فيديو جديد لها ، قالت فيه : لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، إحنا معاكي والمجتمع معاكي التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها أي مبرر .
وتابعت سمية : أرجوكي متسيبيش حقك، إنتي أنثى يعني الحياة يعني عصب كل حاجة، ماتكونيش سلبية وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش أو المغتصب إنه يعمل كده في غيرك! لأ يعني لأ، وأوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا أقوى من أي حاجة، ولأ يعني لأ، ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم أبطال .
وتفاعل الجمهور معها ، فيما سألها بعض المتابعين عن حقها من طليقها المطرب احمد سعد ، واكدت انها نادمة على عدم الثأر منها بعدما تسبب في فقدان طحالها وقالت : انا ندمانة لكن ربنا بيجيب حقوق المظلومين .
وكانت اكثر من فتاة قد تقدمت ببلاغ ضد المتحرشين بالنيابة خاصةً بعد انفجار قضية متحرش الجامعة الأمريكية بالقاهرة " احمد بسام ذكي " .