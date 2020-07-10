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بالفيديو .. «سمية الخشاب» تعلن دعمها لضحايا التحرش والإغتصاب

Time منذ يوم
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بالفيديو .. «سمية الخشاب» تعلن دعمها لضحايا التحرش والإغتصاب

القاهرة (صدى):
أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب دعمها للفتيات ضحايا جرائم التحرش والإغتصاب .

ونشرت الفنانة فيديو جديد لها ، قالت فيه : لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، إحنا معاكي والمجتمع معاكي التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها أي مبرر .

وتابعت سمية : أرجوكي متسيبيش حقك، إنتي أنثى يعني الحياة يعني عصب كل حاجة، ماتكونيش سلبية وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش أو المغتصب إنه يعمل كده في غيرك! لأ يعني لأ، وأوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا أقوى من أي حاجة، ولأ يعني لأ، ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم أبطال .

وتفاعل الجمهور معها ، فيما سألها بعض المتابعين عن حقها من طليقها المطرب احمد سعد ، واكدت انها نادمة على عدم الثأر منها بعدما تسبب في فقدان طحالها وقالت : انا ندمانة لكن ربنا بيجيب حقوق المظلومين .

وكانت اكثر من فتاة قد تقدمت ببلاغ ضد المتحرشين بالنيابة خاصةً بعد انفجار قضية متحرش الجامعة الأمريكية بالقاهرة " احمد بسام ذكي " .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه👍مِنــــتاز االمــناتـــيز .
زاير
المستشار الملكي ما فائدة القسم و الحلف باليمين لحفظ اسرار الدوله بمقابل ٥٠٠ ريال ف الساعه تنشر جميع ما كان سرا يهدد ااامن البلد.
Maged
صح لسانه ما فيه شيء
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه.😂. مسكينه تحاتي المهر إللي دفعته للعـريس وتقول مَدري عنه يطلع رجال او نعال أكـرمكـــــــم الله .
ابو محمد 😎
امور الحمارين ماتمشي الا باالرشاوي ، والا من زمان انتهى وضعهم ..

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