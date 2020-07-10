معلومات مفاجأة قد تدفع لحذف تطبيق «تيك توك»

لندن (صدى):
كشفت تقارير بريطانية بأن تطبيق "تيك توك" قد تستخدمه الصين للتجسس على المستخدمين، وتمرير بياناتهم إليها مما يهدد بحظر التطبيق الأشهر عالميا.
وقال التقرير بأن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قد يكون أكبر المستفيدين من انتشار هذا التطبيق عالمياً، حيث إنه ربما يجمع بيانات مئات الملايين من المستخدمين حول العالم ويقوم بإرسالها إلى بكين التي تصبح بذلك أكبر منتهك لخصوصيات الناس في مختلف دول العالم.
وتقول التقارير بأن الحكومة الأسترالية تتعرض لضغوط حالياً من أجل أن تتخذ قراراً بحظر استخدام تطبيق “تيك توك” حفاظاً على خصوصيات الناس، وذلك بعد انتشار المعلومات عن احتمال أن تكون بكين ضالعة في عمليات تجسس عالمية كبرى على المستخدمين بواسطة هذا التطبيق، كما أن “هذا التطبيق قد يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الوطني في أستراليا”.