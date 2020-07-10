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معلومات مفاجأة قد تدفع لحذف تطبيق «تيك توك»

Time منذ ساعة
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معلومات مفاجأة قد تدفع لحذف تطبيق «تيك توك»

لندن (صدى):
كشفت تقارير بريطانية بأن تطبيق "تيك توك" قد تستخدمه الصين للتجسس على المستخدمين، وتمرير بياناتهم إليها مما يهدد بحظر التطبيق الأشهر عالميا.

وقال التقرير بأن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قد يكون أكبر المستفيدين من انتشار هذا التطبيق عالمياً، حيث إنه ربما يجمع بيانات مئات الملايين من المستخدمين حول العالم ويقوم بإرسالها إلى بكين التي تصبح بذلك أكبر منتهك لخصوصيات الناس في مختلف دول العالم.

وتقول التقارير بأن الحكومة الأسترالية تتعرض لضغوط حالياً من أجل أن تتخذ قراراً بحظر استخدام تطبيق “تيك توك” حفاظاً على خصوصيات الناس، وذلك بعد انتشار المعلومات عن احتمال أن تكون بكين ضالعة في عمليات تجسس عالمية كبرى على المستخدمين بواسطة هذا التطبيق، كما أن “هذا التطبيق قد يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الوطني في أستراليا”.

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أحدث التعليقات

ابو ياسر..
كان بخير وعلى خير الآن تقفل عليه من جميع الجهات بالابراج الفندقيه الله المستعان
متذوق الجمال والاناقه
نفس الفديو هذا نزلتوه قبل كم اسبوع بس كان مقتطع
واضح*** وصريح***
الله يكتب لهم الأجر والمثوبه، ****************** عندي وصيه فَــ (تغريده) صلوا على المصطفى المختار ماخاب منهو مشى (سيده) واعطى حقوق الرحم والجار المبدع :- أبو سلطان
عبدالله
أتمنى سعودة محطات البنزين بدل الأجانب
واضح*** وصريح***
فنان كيف الذي فكر ..وجمّع ثلاثة بلا ميعاد الماء و الشاي و السكر ..بتحضيرهم يحكر البراد

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