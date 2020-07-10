مي العيدان تصدم الجمهور : صورة "فوز الفهد" قبل وبعد لا تقلدونها فكونا

خالد الظفيري (صدى):
ردت الإعلامية الكويتية مي العيدان على هجوم الفاشينستا فوز الفهد على الفتيات واتهامهن بتقليدها بصورة ساخرة .
ونشرت "العيدان " صورة لفوز الفهد في طفولتها قبل الشهرة على حسابها في " انستجرام " .
وعلقت عليها قائلة : صورة فوز الفهد قبل وبعد . . يا جماعة لا تقلدونها فكونا .
وأثارت الصورة سخرية كبيرة من المتابعين وصدمة من تغيير شكلها ، فمن من قال " هذه هي !! .. مستحيل ، ومنهم من تسائل متعجباً ان كانت هي بالفعل وغيرها من التعليقات .
وكانت فوز الفهد قد ظهرت في فيديو تسخر من تقليد الفتيات لها ما أثار انتقادات واسعة.
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