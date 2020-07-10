نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مي العيدان تصدم الجمهور : صورة "فوز الفهد" قبل وبعد لا تقلدونها فكونا

Time منذ 14 دقيقة
Views 364
مي العيدان تصدم الجمهور : صورة "فوز الفهد" قبل وبعد لا تقلدونها فكونا

خالد الظفيري (صدى):
ردت الإعلامية الكويتية مي العيدان على هجوم الفاشينستا فوز الفهد على الفتيات واتهامهن بتقليدها بصورة ساخرة .

ونشرت "العيدان " صورة لفوز الفهد في طفولتها قبل الشهرة على حسابها في " انستجرام " .

وعلقت عليها قائلة : صورة فوز الفهد قبل وبعد . . يا جماعة لا تقلدونها فكونا .

وأثارت الصورة سخرية كبيرة من المتابعين وصدمة من تغيير شكلها ، فمن من قال " هذه هي !! .. مستحيل ، ومنهم من تسائل متعجباً ان كانت هي بالفعل وغيرها من التعليقات .

وكانت فوز الفهد قد ظهرت في فيديو تسخر من تقليد الفتيات لها ما أثار انتقادات واسعة.

إقرأ أيضاً :

بالفيديو .. روان حسين ترد على فوز الفهد: من الطبيعي تقلدك الفتيات

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
مطر الاسود
(لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها ) -اذا كان العالم سينتهي وذلك حاصل لامحالة فما الذي يجعلكم تعتقدون انكم صفوة الخلق وان الدمار لن يشمل ملجأكم الفخم قبل غيره ولماذا ستعيش إذا فني البشر جميعا أو معظمهم عندها سيكون الموت والقبر جنة مقارنة بما سيحدث
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
يا ميسي زمانه! ترى انت تتكلم وتتهكم بدون أوراق وبدون عقود واوراق رسمية؟! يا شاطر بعدين مين الأحمق إلي بيدفعلك ٢٠ مليون في الهواء😎 وتطالب فيها 🙄أقول تحمد الله على النعمه إلي انت فيها تراها جلده وغيرك رجال قضوا في الخدمة ٣٠ و٤٠ سنة وطلعت حقوقهم ٧٠ و٩٠ الف!! وراتب تقاعدي ٧ ولا ٦ آلاف وغيرهم ٣ آلاف 😭😭 اعقل تراك جاي من فضيحه منشطات ولازم تعدل وضعك زين ولا الباب يفوت جمل👎👎 اش انجازاتك مع ناديك؟! ولا المنتخب ولا انجازات شخصية عالمية مثلآ!؟ ترفق وابلع العافية ودوبك ماشي في الطريق..ولا روح بنو فقر وانتظر حقوقك ألين تخيس..؟! عحبي قال ٢٠ مليون كلام في الهواءءءءءذ
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
يا ميسي زمانه! ترى انت تتكلم وتتهكم بدون أوراق وبدون عقود واوراق رسمية؟! يا شاطر بعدين مين الأحمق إلي بيدفعلك ٢٠ مليون في الهواء😎 وتطالب فيها 🙄أقول تحمد الله على النعمه إلي انت فيها تراها جلده وغيرك رجال قضوا في الخدمة ٣٠ و٤٠ سنة وطلعت حقوقهم ٧٠ و٩٠ الف!! وراتب تقاعدي ٧ ولا ٦ آلاف وغيرهم ٣ آلاف 😭😭 اعقل تراك جاي من فضيحه منشطات ولازم تعدل وضعك زين ولا الباب يفوت جمل👎👎 اش انجازاتك مع ناديك؟! ولا المنتخب ولا انجازات شخصية عالمية مثلآ!؟ ترفق وابلع العافية ودوبك ماشي في الطريق..ولا روح بنو فقر وانتظر حقوقك ألين تخيس..؟! عحبي قال ٢٠ مليون كلام في الهواءءءءءذ

أخر الأخبار

بالفيديو.. إنشاء اول معهد للباليه في الشرقية بسبب موهبة طفلة
بالفيديو.. إنشاء اول معهد للباليه في الشرقية بسبب موهبة طفلة
Time منذ دقيقة Views 1044
معلومات مفاجأة قد تدفع لحذف تطبيق «تيك توك»
معلومات مفاجأة قد تدفع لحذف تطبيق «تيك توك»
Time منذ دقيقتين Views 1078
بيتروس يرد على واقعة الحذاء: أحترم المملكة وأعتبرها بلدي الثاني
بيتروس يرد على واقعة الحذاء: أحترم المملكة وأعتبرها بلدي الثاني
Time منذ 3 دقائق Views 1109
«الأرصاد» تنبّه من عوالق ترابية على نجران
«الأرصاد» تنبّه من عوالق ترابية على نجران
Time منذ 9 دقائق Views 1202
مي العيدان تصدم الجمهور : صورة "فوز الفهد" قبل وبعد لا تقلدونها فكونا
مي العيدان تصدم الجمهور : صورة "فوز الفهد" قبل وبعد لا تقلدونها فكونا
Time منذ 14 دقيقة Views 364
القضاء الأمريكي يدين إيران في تفجيرات «أبراج الخبر» ويطالب بتعويضات
القضاء الأمريكي يدين إيران في تفجيرات «أبراج الخبر» ويطالب بتعويضات
Time منذ 15 دقيقة Views 1365
بالصور.. تقييد شاب وتعذيبه بسبب العنب !
بالصور.. تقييد شاب وتعذيبه بسبب العنب !
Time منذ 28 دقيقة Views 584
اغلاق التسجيل في الحج لغير السعوديين اليوم
اغلاق التسجيل في الحج لغير السعوديين اليوم
Time منذ 33 دقيقة Views 1458
6 إنذارات من الجسم تستوجب مراجعة الطبيب تعرفي عليها
6 إنذارات من الجسم تستوجب مراجعة الطبيب تعرفي عليها
Time منذ 40 دقيقة Views 1345
«الأرصاد»: أمطار رعدية على جازان
«الأرصاد»: أمطار رعدية على جازان
Time منذ 44 دقيقة Views 1404