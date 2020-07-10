نقل 7 إختصاصات من «الشؤون البلدية» إلى «البيئة والمياه والزراعة»

الرياض (صدى):
قرر مجلس الوزراء نقل بعض الإختصاصات من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة .
وتتضمن تلك الإختصاصات الإشراف على أسواق النفع العام وهي " أسواق اللحوم ، والأسماك ، والخضراوات والفاكهة ، والماشية ، والإبل ، والطيور ، والأعلاف ، والمسالخ ، والحطب .
أما الإختصاصات الستة الأخرى التي أصبحت مسؤولية " البيئة والمياه والزراعة فهي : حدائق الحيوان ومحلات بيع الكائنات الفطرية ، والمخيمات البرية والمنتزهات الطبيعية ، وانشاء وتشغيل وصيانة السدود .
كما تشمل إدارة الماشية السائبة ، وأشياب المياه داخل وخارج المدن والمحافظات ، ودرء أخطار السيول خارج النطاق العمراني .