فرح بسيسو لـ"المتنمرين عليها": إسفاف وقلة تربية

أميرة خالد (صدى):
ظهرت الفنانة الفلسطينية فرح بسيسو بعد غياب 7 سنوات من مكان إقامتها بولاية كاليفورنيا، حيث ت حدثت عن خبر إعتزالها ، موضحة بأنه لا يوجد سبب تعتزل من أجله الفن،كما تطرقت الى صورة انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الإجتماعي نتغيرها الكامل، بأنها صورة طبيعية بدون مكياج.
وردت بسيسو على ما واجهته من تنمر بسبب الصورة ، معربة عن حزنها لأنها رأت كمية كبيرة من الإسفاف وقلة في التربية غير طبيعية بحسب تعبيرها، مؤكدة بأنها لم تنزعج لأن هناك بعض الأشخاص لا يربون أطفالهم بالطريقة الصحيحة، فالتربية برأيها هي السبب في تلك التعليقات التي لا تحتوي على أدنى حدود الأدب "بيغلطو بأهلك بشرفك بولادك بجنسيتك بلونك.
وقالت بسيسو إن وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب في إظهار التنمر بشكل كبير، مستذكرة بداية ظهورها في التسعينيات من القرن الماضي حيث لم يكن موجوداً وقتها الإنستغرام، وكان يقتصر ظهور الفنان من خلال لقاء تلفزيوني أو مكتوب، مبينة أنها كانت تنتظر موعد صدور مقابلتها في المجلات والصحف على أحر من الجمر لكي يقرأها الجمهور.