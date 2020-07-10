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بالفيديو.. فتاة تروى مأساة اغتصابها قبل زفافها بأسبوعين

Time منذ 8 دقائق
Views 357
بالفيديو.. فتاة تروى مأساة اغتصابها قبل زفافها بأسبوعين

القاهرة (صدى):
روت فتاة مصرية مأساة اغتصابها قبل اسبوع واحد من عقد القران وكيف انقلبت حياتها رأساً على عقب .

وقالت الفتاة مطالبة بالثأر من المجرم في برنامج " مصر في القلب " المذاع على قناة"المحور " : ان الواقعة حدثت في 2018 عندما كانت طالبة في أولى ثانوي وكانت عائدة من آخر حصة بالدرس لتستعد لفرحها .

وأضافت :فوجئت بشخص نادى عليها وهو كان متقدم لها اكثر من مرة ورفضته ، واصطحبها لمكان مهجور واغتصبها ثم ابلغ خطيبها ليحرمهما من الزواج .

وقالت الفتاة انه عندما ابلغ اهلها وخطيبها حاولت الإنتحار وأُصيبت بغيبوبة 4 ايام ثم حاول اهلها إجبارها على الزواج تحت التهديد بالقتل.

من جانبها ، دخلت والدة الفتاة في نوبة من البكاء مؤكدة انهذا المجرم دمر حياة ابنتها وحياة الأسرة كلها مناشدة بأخذ حقها .

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أحدث التعليقات

حمد
جعله ما يحصصل من يشتريه جعله يصل سعره الى 40 دولار بالماينص ما استفاد منه شيء بالعكس صار لعنة على الشعب وصار لتمويل الثورات والحروب في الدول العربية
صالحة الشيخي
إضافة إلى مكانة قيمة التواضع شرعاً ؛ هي تدُل أيضاً على أن صاحبها يتمتع بثقة عالية بالنفس .. سلم فكركِ وحرفكِ أ. #العنود_العتيبي
naeem
سبحان الله انقلب السحر على الساحر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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