بالفيديو.. فتاة تروى مأساة اغتصابها قبل زفافها بأسبوعين

القاهرة (صدى):
روت فتاة مصرية مأساة اغتصابها قبل اسبوع واحد من عقد القران وكيف انقلبت حياتها رأساً على عقب .
وقالت الفتاة مطالبة بالثأر من المجرم في برنامج " مصر في القلب " المذاع على قناة"المحور " : ان الواقعة حدثت في 2018 عندما كانت طالبة في أولى ثانوي وكانت عائدة من آخر حصة بالدرس لتستعد لفرحها .
وأضافت :فوجئت بشخص نادى عليها وهو كان متقدم لها اكثر من مرة ورفضته ، واصطحبها لمكان مهجور واغتصبها ثم ابلغ خطيبها ليحرمهما من الزواج .
وقالت الفتاة انه عندما ابلغ اهلها وخطيبها حاولت الإنتحار وأُصيبت بغيبوبة 4 ايام ثم حاول اهلها إجبارها على الزواج تحت التهديد بالقتل.
من جانبها ، دخلت والدة الفتاة في نوبة من البكاء مؤكدة انهذا المجرم دمر حياة ابنتها وحياة الأسرة كلها مناشدة بأخذ حقها .